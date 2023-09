Margem do Guaíba segue tomada pelo lixo em Porto Alegre após enchentes

publicidade

O lixo acumulado às margens do Guaíba preocupa neste sábado em Porto Alegre. Após os temporais e enchentes dos últimos dias, áreas como os fundos do Anfiteatro Pôr do Sol, no bairro Praia de Belas, estão tomadas de itens como plásticos em geral, materiais orgânicos e demais resíduos. Pássaros como garças e urubus, comuns na área, também circulam em meio aos detritos. Não havia equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) no local, ao contrário da zona Sul, como na orla da praia de Ipanema.

No local, o recolhimento já está sendo realizado desde o final da semana passada. Retirando garrafas e outras embalagens da água do Guaíba, estava o catador Carlos Eduardo Bastos Pereira. Segundo ele, cada saco cheio de plásticos rende de R$ 10 a R$ 12, e o quilo do pet é vendido a R$ 0,80. “Acaba rendendo algum dinheirinho. Moro aqui perto, e na verdade alguém tem que fazer isto”, comentou ele.

O nível do Guaíba reduziu ainda mais hoje em comparação com a sexta, conforme a Defesa Civil Municipal, e os ventos, variando de norte a nordeste, contribuíram para reduzir a vazão e diminuir o volume na orla. A régua automática do Cais Mauá, no Centro Histórico, apresentava profundidade de 2,49 metros, dois centímetros a menos do que na tarde anterior e inferior aos três metros da cota de inundação. Na semana passada, o nível havia alcançado 2,70 metros, fazendo com que o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) considerasse fechar as comportas do Cais.

Conforme o diretor de Gestão e Educação Ambiental do DMLU, Marco Salinas, havia a expectativa de recolhimento de mais resíduos na orla do que o normal, em razão do movimento do Guaíba, que havia carregado os entulhos para a margem. “O Guaíba é abastecido por cinco afluentes, e, às vezes, as pessoas não têm a consciência ambiental, e acabam descartando tudo incorretamente”, avaliou ele neste sábado, enquanto o órgão participava do evento #LimpeoGuaíba, na praia de Belém Novo. O órgão divulgou que no domingo, realizou mais uma operação especial de limpeza no Extremo Sul de Porto Alegre, com o apoio de 12 garis, seis caminhões e uma retroescavadeira.