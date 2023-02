Marinha preparou hospital de campanha em navio para apoiar atingidos no litoral de SP

publicidade

A Marinha preparou o hospital de campanha que vai funcionar no interior do Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico, que se desloca para o litoral de São Paulo, com previsão de chegada ainda na manhã desta quinta-feira, 23. A estrutura vai apoiar o atendimento aos atingidos pelo temporal que devastou a região, deixando ao menos 49 mortos.

Segundo a Marinha, o navio deve ficar aportado em São Sebastião por duas semanas. No Atlântico, são levados seis helicópteros, três embarcações de desembarque de viatura e pessoal, duas lanchas, 180 fuzileiros navais e uma equipe de 28 médicos e militares da área de saúde de diferentes especialidades, incluindo cirurgiões, dentistas, farmacêuticos e pediatras, entre outros.

Com a chegada do navio, conforme a Marinha, "será possível criar uma estrutura que reforçará o atendimento médico aos desabrigados, de forma a desafogar os hospitais da área, que estão priorizando casos mais graves". "Ao todo, mais de mil militares da Marinha estarão envolvidos nas ações", acrescentou a Força.

A embarcação de desembarque de carga geral Guarapari também atuará no apoio aos desabrigados. "O navio possui uma rampa capaz de atracar em praias para o resgate de vítimas que ainda estão em áreas isoladas", informou a Marinha.

A dificuldade de deixar o litoral norte paulista pelas estradas, por causa das interdições, fez com que turistas e moradores usassem barcos para deixar São Sebastião após as enchentes. Parte deles conseguiu sair da região de carona, em uma rede de solidariedade para transportar pessoas e doações. Há previsão de novas chuvas nesta sexta-feira, 24.

Veja Também