Massa de ar frio começa a ingressar no RS, nesta segunda-feira

publicidade

O sol aparece com nuvens na maior parte das cidades gaúchas nesta segunda-feira, mas em parte do estado ainda ocorrem momentos de maior nebulosidade. O tempo vai seguir instável e sujeito a chuva localizada, que isoladamente pode ser forte, na Metade Norte gaúcha. Nas demais áreas, qualquer instabilidade será mais localizada.

Ar mais frio vai começar a ingressar pelo Sul e o dia será ameno no Sul, no Centro e no Oeste gaúcho, onde as mínimas desta segunda ocorrerão à noite. Faz frio na Metade Sul no fim do dia. Já na Metade Norte, o ar segue mais quente e instável com máximas mais altas.

As mínimas rondam os 13ºC em São José dos Ausentes e Vacaria. As máximas, por sua vez, não vão além de 24ºC em Torres e 25ºC em Uruguaiana. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 16ºC e 23ºC.

Massa de ar frio chega ao Brasil nesta semana e vai derrubar a temperatura em diversos estados. Trata-se da incursão de ar frio mais forte até agora neste ano a chegar ao território brasileiro, embora não seja uma massa de ar frio de muito forte intensidade. A massa de ar será responsável por trazer as menores mínimas até o momento em 2023 em um grande número de localidades do Sul, do Centro-Oeste e do Sudeste do país.

O ar frio começa a ingressar no território gaúcho já nesta segunda-feira, entretanto a parte mais intensa da massa de ar chega no meio da semana, impulsionada por um ciclone a Leste do Sul do Brasil e que trará vento na chegada do ar mais frio. No Sul gaúcho, na fronteira com o Uruguai e na Campanha, o frio cedo já se faz sentir a partir de amanhã, mas as madrugadas mais frias devem ser as da quinta e da sexta, quando deve fazer até 2ºC a 3ºC em alguns pontos com mínimas, em geral, de 5ºC a 8ºC. Na Grande Porto Alegre e vales, as menores mínimas igual ocorram na quinta e na sexta.

Porto Alegre pode registrar ao redor de 10ºC, mas em bairros do Sul e do Leste da cidade as marcas podem ser até 2ºC mais baixas, ou seja, há chance de mínimas na casa de 8ºC a 9ºC em alguns pontos. Na região metropolitana, as mínimas, em geral, devem ficar entre 9ºC e 10ºC, porém alguns pontos podem ter 6ºC a 8ºC.

Na Serra e nos Aparados, as menores marcas ocorrem nas madrugadas de quinta, sexta e o sábado. Pode fazer 0ºC a 2ºC nos Campos de Cima da Serra e talvez até marcas abaixo de zero na área de São José dos Ausentes. Mínimas muito baixas entre 1ºC a 3ºC poderão ser anotadas ainda nas baixadas do Norte do estado, como em Soledade. Devem ser esperadas temperaturas muito amenas à tarde.