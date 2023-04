Massa de ar frio ingressa no RS nesta quarta-feira

publicidade

Um centro de baixa pressão vai trazer aumento de nuvens e instabilidade para o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, embora o sol apareça. Por isso, o dia pode ter períodos de maior nebulosidade e chuva em pontos de diversas regiões, especialmente no Centro, Sul e no Leste do Estado, segundo a MetSul.

Outra marca desta quarta-feira será o vento, que deve soprar moderado com algumas rajadas na maior parte do RS com velocidades, em média, de 40 km/h a 50 km/h. Em algumas localidades, pode ficar entre 50 km/h e 70 km/h.

O vento acompanha o ingresso de uma forte massa de ar frio, o que fará com que esta quarta tenha temperaturas muito menores durante a tarde. Será a tarde mais fria do ano até agora em muitas cidades gaúchas.

A previsão de temperatura para a tarde desta quarta é de 14ºC na Campanha, 17ºC em Santa Maria, 16ºC a 17ºC em Pelotas, 12ºC a 13ºC na Serra Gaúcha e 10ºC a 11ºC em pontos dos Campos de Cima da Serra. A área de Porto Alegre deve ter a primeira máxima do ano abaixo de 20ºC, com previsão de 17ºC a 18ºC durante a tarde. No fim do dia, o frio será mais acentuado em todo o território gaúcho.

Veja a temperatura em algumas cidades do RS:

Torres 14ºC / 21ºC

Caxias do Sul 9ºC / 14ºC

Erechim 12ºC / 18ºC

Santa Cruz 12ºC / 18ºC

Uruguaiana 10ºC / 21ºC

Pelotas 11ºC / 16ºC

Chuí 12ºC / 16ºC