Material não identificado cai sobre entorno da Unidade de Patrulhamento de Uruguaiana

A secretaria de segurança de Uruguaiana informou a queda de uma material não identificado no entorno da Unidade de Policiamento e Patrulhamento Municipal da cidade. Um dos agentes da Guarda Municipal, que trabalhava no local, informou que na madrugada do dia 2 de janeiro, ouviu fortes ruídos e observou o material.

De acordo com o agente, alguns artefatos chegaram a perfurar a parede de alvenaria do prédio não habitado ao lado da UPPM. Durante o dia, pôde ser verificado que o material deixou perfurações nas paredes com resíduos do material de cor preta e que se solidificou após a colisão.

Parte do material também foi recolhida. Na tarde desta sexta-feira (8) agentes do IBAMA, um geólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria de Segurança estiveram no local avaliando a situação e o secretário de Segurança, Roberto Cabrera fez contato com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo do Aeroporto Rubem Berta de Uruguaiana. O material encontra-se em local isolado e restrito.