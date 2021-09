Maternidade da Santa Casa de Rio Grande volta a receber pacientes

publicidade

Fechada desde o último sábado, a Maternidade da Santa Casa de Rio Grande reabriu na noite desta segunda-feira. O fechamento do setor, que realiza de três a quatro partos por dia, acabou provocando a lotação da Maternidade do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. da Furg. Segundo a assessoria da Santa Casa, a suspensão ocorreu devido à grande dificuldade para preencher as escalas médicas de obstetrícia e pediatria. “A falta destes profissionais capacitados ocasionalmente restringe a prestação de atendimento do serviço. Estes epiresódios são pontuais”, diz o hospital, em nota.

Com o fechamento, várias gestantes se dirigiram ao Hospital Universitário da Furg. A instituição recebe gestantes de toda a região e é referência para grávidas de alto risco. O HU tem uma média diária de quatro partos e passou a ter sete em razão do fechamento da outra unidade. Nesta segunda-feira, a Prefeitura de Rio Grande informou que monitorou a situação junto com o Conselho Municipal de Saúde e ressaltou que foram solicitadas providências a fim de que fosse retomado o serviço.