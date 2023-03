Mato alto e má iluminação preocupam frequentadores do Parque Farroupilha, em Porto Alegre

publicidade

O mato alto no Parque Farroupilha, um dos principais cartões-postais de Porto Alegre, tem chamado a atenção de muitas pessoas. Junto ao lago ou próximo ao Monumento ao Expedicionário, as gramíneas atrapalham o deslocamento e lazer dos moradores que frequentam as dependências do parque ou buscam apenas locais de relaxamento. Tal situação impede que cadeiras e outros materiais sejam depositados ali. Nos últimos dias, a combinação dias de sol, calor e chuva impulsionou o rápido crescimento destes vegetais.

Membros de um grupo de corrida da Capital, a personal trainer Rita Abero e o preparador físico Henrique Kohler são dois que engrossam o coro dos que reclamam da altura da grama no local. “Dá certo aspecto de abandono para esta área, que é bastante utilizada por nós e muitas outras pessoas”, observou Kohler. Segundo ele, o mato alto impede que sejam instalados ali materiais do grupo, como tendas de apoio aos corredores.

Segundo Rita, a altura do matagal é apenas uma das situações que geram inconvenientes no parque. “Evidentemente, a grama prejudica a circulação de pessoas. Mas a iluminação aqui é inexistente à noite, principalmente na área da avenida Osvaldo Aranha. O risco de assaltos é altíssimo e sempre temos de ter muito cuidado”, comentou ela. Hoje pela manhã, alguns trabalhadores terceirizados circulavam pela área, mas apenas realizando serviços de varrição.

Em nota relacionada ao corte e recolhimento da grama, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) afirmou que os mesmos são feitos mensalmente em cada parque de Porto Alegre, e o serviço mais recente foi concluído no Parque Farroupilha há 15 dias. “No verão, a vegetação cresce mais rápido, mas a previsão é que a roçada inicie novamente na Redenção no começo da próxima semana”, afirmou o titular da pasta, o secretário Marcos Felipi Garcia.

Em relação à iluminação, a secretaria informou que fez vistoria na subestação do parque, que teve os cabos danificados durante o último final de semana, após uma tentativa de roubo de fios elétricos em um poste na própria Osvaldo Aranha. A SMSUrb registrou boletim de ocorrência sobre o caso, e informou que uma faca carbonizada no local. A queda de energia elétrica no parque, assim, é atribuída ao curto-circuito nos cabos de média tensão ligados à subestação. O conserto deve ser realizado nos próximos dias por uma empresa terceirizada.