Matrículas para o ano letivo de 2021 iniciam nesta terça-feira em Dois Irmãos

publicidade

Começa nesta terça-feira a matrícula de novos alunos para o ano letivo 2021 em Dois Irmãos. A orientação é que a matrícula seja feita na escola mais próxima para o aluno, até o dia 8 de dezembro, em horário estabelecido pelas escolas. Segundo a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Denise Maria Maldaner, é importante as famílias cumprirem o prazo de matrícula para que possa ser organizado as turmas de alunos e o quadro de professores para o próximo ano, que inclusive tem vagas em aberto. O edital completo pode ser conferido no site da prefeitura.

Para o ingresso na Educação Infantil, pré-escola, a criança deverá ter 4 anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Já para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter 6 anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.

É necessário que pais ou responsáveis levem cópia do comprovante de residência em Dois Irmãos; cópia da certidão de nascimento ou da carteira de identidade do estudante; uma foto; cópia da carteira de vacinação atualizada; atestado de escolaridade e frequência (também das crianças que vêm da Educação Infantil, considerando a obrigatoriedade da matrícula dos 5 anos, a partir de 2016) e cópia do CPF e RG do responsável.

Veja Também