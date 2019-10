Mau cheiro em terreno gera queixas em Sapucaia do Sul

publicidade

Moradores de um condomínio, que fica na rua Manoel Serafim, no Centro de Sapucaia do Sul, reclamam do cheiro forte, semelhante a esterco, e da fumaça de papel e entulhos queimados que vem de um terreno baldio, vizinho ao residencial. De acordo com relatos das famílias, é praticamente impossível fazer uma refeição dentro do apartamento com o cheiro entrando pela janela da cozinha. Foram feitas reclamações junto à prefeitura e ao setor de Vigilância Sanitária, mas ainda não houve solução, segundo os moradores.

A dona de casa, Simone Cardoso, 46 anos, diz que o problema se arrasta há anos. “Eu moro aqui há 9 anos e esse terreno sempre foi abandonado e bem problemático. Além do cheiro horrível durante o dia, que fede a esterco de bicho, à noite as pessoas botam fogo em lixos e entulhos. É insuportável o odor de materiais queimados. Algumas pessoas ainda se escondem no local para usar drogas e brigar. Pagamos nossos impostos em dia. Não tem mais como aguentar uma situação destas.” A vizinha, que preferiu não se identificar, disse que tem que manter a casa fechada o dia todo em razão do cheiro de esgoto. “Não há saúde que suporte o odor.”

A prefeitura de Sapucaia do Sul informou que já tem conhecimento do problema relatado através de dois protocolos encaminhados formalmente e também de reclamações de moradores da região. Trata-se de uma área particular, que foi invadida por um comércio irregular. As equipes de fiscalização da Secretaria de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento, do Meio Ambiente, da Saúde e também do Grupo de Ação Integrada Ambiental (GAIA) já estiveram no local e autuaram a pessoa que lá está instalada. A proprietária do terreno, quando localizada, também será autuada, notificada e penalizada, caso não tome as providências de desocupação e limpeza do local.