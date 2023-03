Medalha Cidade de Porto Alegre é entregue a personalidades e entidades de destaque da Capital

publicidade

A cerimônia de entrega da Medalha Cidade de Porto Alegre especial 250 anos ocorreu na noite da sexta-feira, no átrio do Farol Santander, no Centro Histórico. Ao todo, 28 personalidades e entidades que tiveram participação relevante no desenvolvimento social, econômico e cultural da cidade foram agraciadas com a honraria, na atividade que integra a programação dos 251 anos da Capital.

Pessoas das mais diversas áreas tiveram os seus serviços reconhecidos através de indicações das secretarias municipais e também do prefeito Sebastião Melo e do vice Ricardo Gomes. Após um breve discurso de abertura de Melo, o evento se iniciou com um espetáculo da Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre. A prefeita da Praça Walter Schultz, Lisiane Maia Camargo, foi a primeira a receber a medalha.

“Gostaríamos de homenagear muito mais pessoas, mas a homenagem tem que ser restrita e seletiva. As pessoas que estão aqui são o extrato das pessoas que cuidam da nossa cidade há muitos e muitos anos. E vão continuar cuidando. Entre os homenageados temos garis, prefeito de praça, médicos, jornalista e tantos outros, nesta cerimônia singela, carinhosa e afetuosa. A medalha que eles estão recebendo é para servir que outros sigam os seus passos e sejam homenageado no próximo ano”, declarou o prefeito.

Espetáculos da Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre foram realizados entre as entregas das medalhas - Foto: Fabiano do Amaral

Entre os premiados esteve o médico anestesiologista e presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Dr. Márcio Pizzato. “Como porto-alegrense nato, foi uma honra muito grande receber essa medalha em nome da Unimed Porto Alegre, pelos serviços prestados a nossa cidade. Também fui funcionário público municipal e trabalhei 35 anos no nosso Hospital de Pronto Socorro, o que muito me orgulha”, lembrou.

No final da premiação, todos os homenageados posaram para a tradicional foto com a Medalha Cidade de Porto Alegre especial 250 anos. A premiação foi instituída pelo decreto municipal 6.202, de 25 de novembro de 1977. Concebida pelo artista plástico Nelson Jungbluth, traz em sua arte motivos ligados aos valores da pessoa e da natureza.

•• Confira os premiados

• Adair Fernandes Prates Lima – Coordenador de Capina da Cootravipa

• Alexandre Friedrich dos Santos - Diretoria de Limpeza e Coleta do DMLU

• Alexandre Sikinowski Saltz - Promotor de Justiça

• Antônio Marcos Azevedo - Gari da Cootravipa

• Arcione Piva - Presidente do Sindilojas POA

• Aurio Finato Giovanella – Empresário do Mek Aurio

• Bruno Silva Santos - Coordenador de projeto de robótica da EMEF Saint-Hilaire

• Cleber Vieira - Presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre

• Cleusa de Oliveira Maidana - Presidente do Instituto Mon’Serrat

• Clube de Mães Boa Mãe - Loteamento Irmãos Maristas – Presidente Elisângela Fernandes recebeu a medalha

• Dom Jaime Spengler - Arcebispo metropolitano de Porto Alegre - Padre Lucas Matheus Mendes recebeu a medalha

• Flávio Dutra – jornalista

• Grande Loja Maçônica do Estado do RS - João Carlos Malheiros Cunha recebeu a medalha

• Grupo Zaffari – Cláudio Luiz Zaffari recebeu a medalha

• Ivete Dossa da Silva - Prefeita da praça Desembargador La Hire Guerra

• José Luiz Fernandes Cogo – Ex-secretário municipal de Urbanismo (in memoriam) – Esposa Graça Cogo recebeu a medalha

• Lisiane Maia Camargo - Prefeita da Praça Walter Schultz

• Márcio Pizzato - Médico anestesiologista e presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre

• Maria Portela - Atleta de judô

• Mário Ikeda - Secretário de Estado da Segurança Pública Adjunto

• Neusa Batezini Scherer - Grupo de Voluntários Família Imigrante

• Oscar Pereira da Silva Filho - Coordenador do CRAS Região Centro

• Padre Lucas Matheus Mendes - Sacerdote da Basílica Nossa Senhora das Dores

• Pedro Valério - CEO do Instituto Caldeira

• Projeto Delegacias Amigas dos Animais da Polícia Civil - Delegada Adriana Regina Costa recebeu a medalha

• Rita Carnevale - Secretária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Porto Alegre (Comcet)

• Sebrae-rs - Marco Aurélio Paradeda, diretor de administração, recebeu a medalha

• Vanderlei Cappellari - Ex-presidente da EPTC