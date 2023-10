Mega Help reúne cerca de 10 mil pessoas em Porto Alegre

Cerca de dez mil pessoas acompanharam o Mega Help, evento de diversão e cuidados com a saúde mental realizado na tarde deste sábado pelo Projeto Help no Parque da Redenção, em Porto Alegre. A ação, repleta de dança, música e sorrisos, foi uma das realizadas em todo o país na mesma data, com o objetivo principal de proporcionar momentos lúdicos, de carinho e atenção às pessoas necessitadas. Muitos voluntários, principalmente jovens, estiveram presentes apoiando a festa, a segunda já realizada no Rio Grande do Sul, e a primeira na Capital.

O Mega Help teve o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC), e a presença do prefeito Sebastião Melo, além de autoridades como o vereador Alvoni Medina e o deputado estadual Sérgio Peres. “O evento certamente leva ao jovem a oportunidade do cuidado com a vida deles, mostrando a eles o que realmente é importante. Muitas vezes, estes jovens são abandonados por suas famílias, deixados de lado mesmo dentro de casa, e aqui eles se sentem valorizados e importantes”, destacou Medina.

“Este evento, além de laico, é de valorização à vida, contra a depressão, ansiedade, automutilação, e mostrando que não trabalhamos somente no Setembro Amarelo, mas sim o ano todo, ajudando as pessoas de maneira geral”, pontuou o coordenador do Projeto Help no RS, Régis Carloto. Houve no local a presença de espaços como o Cantinho do Desabafo, onde pessoas puderam ter espaços especiais para contar sobre suas angústias.

“Muitas pessoas têm medo de falar que têm depressão por haver julgamentos, mas não é à toa que o lema do Help é ‘Não te julgo, te ajudo’. Então, hoje, Porto Alegre está recebendo esta mega-ajuda”, acrescentou. O evento ocorreu junto ao espelho d’água do parque, tradicional ponto turístico da Capital, onde um grande palco foi montado para receber os colégios concorrentes do concurso de dança Mega Dance, também organizado pelo Help. Entre os convidados a discursar no evento, esteve o bispo Guaracy Santos, líder da Universal no Rio Grande do Sul, que falou sobre a importância da solidariedade.

A cuidadora Eliane da Silva Ribeiro levou a amiga, a aposentada Sandra Zacher, para acompanhar o evento. “Estou adorando isto aqui. Traz uma energia muito boa. Não sabíamos da ação e resolvemos ficar”, comentou Eliane. Também em meio ao público, as melhores amigas Ana Clara da Rosa, 15 anos, Samira dos Santos, 14, e Kassiane Santos, 14, haviam vindo com um grupo da igreja de Gravataí, e aproveitaram bastante a festa. “Está bem legal e divertido. Adoramos principalmente as danças”, disse Ana. O Projeto Help promove ao longo do ano ações em escolas e especialmente na Trensurb, onde todos os sábados voluntários distribuem cartinhas e promovem o Cantinho do Desabafo em diferentes estações, por meio de uma parceria com o serviço de trens, na ação denominada Vida sobre Trilhos.