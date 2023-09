publicidade

Com temor de novos desmoronamentos, a prefeitura de Porto Alegre interditou a ciclovia da avenida Ipiranga, em Porto Alegre, a partir desta quinta. A interrupção ocorre entre as avenida Borges de Medeiros e Antônio de Carvalho. A decisão foi tomada após um talude próximo à rua Silva Só, no sentido bairro ao Centro, cair em razão das fortes chuvas. Em entrevista nesta manhã, prefeito Sebastião Melo fez um apelo aos ciclistas. "Queria apelar para que os ciclistas dessem uma trégua para não andar ali", pediu.

Melo destacou que irá consertar os taludes, mas que também pediu uma vistoria de toda a extensão da ciclovia. "Quando os engenheiros disserem que tem segurança, eu libero", destacou.

Será feito um estudo com o diagnóstico estrutural das seções críticas dos taludes que percorrem a avenida. Trechos da ciclovia poderão ser liberados, aos poucos, conforme verificadas condições seguras de utilização.

VÍDEO | Melo pede a ciclistas para evitarem ciclovia da avenida Ipiranga, em Porto Alegre.



