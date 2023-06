Melo pede que população de Porto Alegre evite sair de casa na manhã desta sexta-feira

publicidade

O prefeito Sebastião Melo pediu em entrevista ao Programa Agora, da Rádio Guaíba, que a população evite sair de casa na manhã desta sexta-feira devido aos estragos e alagamentos causadas pela forte e incessante chuva, causada por um ciclone, que atingiu Porto Alegre durante a madrugada. Melo convocou uma reunião para organizar com secretários e entidades a melhor forma possível de dirimir as dificuldades causadas pelo efeito climático.

“Gostaria de pedir compreensão das pessoas e que fiquem em casa, o que vai nos ajudar muito. Acabei de orientar a secretária (de Educação, Sonia Maria Oliveira da Rosa) para passar um comunicado para todas as escolas, pois, com certeza, tem algumas que estão alagadas e sem luz. Então, pedi que ela orientasse para só mandar as crianças para as aquelas escolas que tem condições e deixar para a gente avaliar o turno da tarde”, destacou.

O prefeito destacou que chuva da noite de quinta e madrugada de sexta-feira foi metade do que a média dos últimos 10 anos para o mês. “Chamei todas as secretarias de ponta, a CEEE Equatorial, Bombeiros e a polícia no Centro Integrado de Comando de Porto Alegre (Ceic) para juntos tomarmos as melhores decisões. Esse não é o temporal do dia 16 de janeiro de 2016, que eu estava na Defesa (Civil) da prefeitura, mas, só para ter uma ideia, o coronel Evaldo (Rodrigues Júnior, coordenador da Defesa Civil do município) me passou que choveu nesta noite a metade do que deveria chover em junho, baseado na média de chuva dos últimos 10 anos no mês. Choveu 67 a 70 milímetros. E temos problemas de todas as ordens. Tem problema de sinaleiras, de desmoronamentos, destelhamentos, árvores caídas e de tudo um pouco. Nos organizamos durante a noite (para resolver esses problemas)”, disse.

Melo destacou que os problemas são muitos e que a prefeitura precisa, neste momento, priorizar alguns casos. “Primeiro estamos olhando a questão de energia, que envolve questão da saúde, dos asilos e etc. Sempre quando tem uma crise, você tem que elencar os setores prioritários. O desbloqueamento de vias é outra questão. Talvez, não tenhamos como retirar todas onde caíram árvores, então, focamos nas vias escoadoras da cidade. A questão das escolas é outra que precisamos responder rapidamente. No Ceic, vamos elencar as prioridades. No bairro Três Figueiras, tem uma questão de uma construção que um desmoronamento afetou duas casas”, afirmou.

O pedido do prefeito é que as pessoas que tenham algum problema entre em contato pelo 156, com informações precisas para evitar esforços desnecessários. “Não temos perna para tudo neste momento. Portanto, temos que elencar prioridades de atendimentos e que a gente possa ter solidariedade entre nós. O poder público vai agir, mas a cidade é maior do que o poder público. Juntos podemos e devemos nos ajudar. Vou ver no Ceic todos os elementos ou se necessitamos de mais ajuda. Se for necessário, falarei com o governador, mas o problema não é só em Porto Alegre, então, vamos ver o que podemos fazer em conjunto”, concluiu.

