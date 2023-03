Memorial da Evolução Agrícola, em Horizontina, será entregue neste ano

publicidade

O município de Horizontina, no Noroeste do Rio Grande do Sul, contará com um museu sobre a história da agricultura do Brasil, até o final deste ano. A obra é desenvolvida pelo Instituto John Deer, que, conforme o prefeito da cidade, Jones Cunha, é parceiro em diversos projetos da região. Em visita ao Correio do Povo, nesta quinta-feira, o chefe do Executivo do município enfatizou que o turismo é um dos focos do novo plano estratégico de Horizontina. “Vai contar toda a história da soja, da mecanização da agricultura, que é na antiga fábrica [da SLC], no coração da cidade. Vai ser um museu 3D, vai ter replicas de trilhadeira, de colheitadeira, trazendo toda essa evolução”, detalhou Cunha.

As obras iniciaram em 2018 e tem investimento de R$ 53 milhões, com realização do Ministério da Cultura e das empresas John Deere, SLC, FAHOR. O objetivo da prefeitura é que, com o Memorial, Horizontina amplie seu desenvolvimento econômico. O setor é, junto com a educação, o principal foco da gestão para este ano, conforme o prefeito. Com 19 mil habitantes, o município investiu em parceria com a faculdade local, Fahor, para aproveitar o capital intelectual, afirmou o prefeito, apostando também na instalação de startups em Horizontina. Até o momento, 4 startups de grande porte já empregaram cerca de 600 profissionais locais, segundo Cunha.

Horizontina foi destaque no último Índice de Governança Municipal, divulgado pelo Conselho Federal de Administração (CFA), sendo o 3º município melhor colocado no País, no ranking de cidades com até 20 mil habitantes. Os investimentos em infraestrutura e turismo são para manter o município em evolução, principalmente em tecnologia, que ainda é um desafio, de acordo com o prefeito.