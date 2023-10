Mercado Público comemora 154 anos

publicidade

O Mercado Público de Porto Alegre está em festa. Nesta terça-feira foram comemorados 154 anos e a a Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc) organizou um evento especial dentro do mercado histórico com a distribuição de fatias de bolo. Durante a cerimônia também foram arrecadados donativos para os moradores das ilhas próximas de Porto Alegre, afetados pelas cheias do Guaíba.



Além do público fiel que frequenta o Mercado Público e os donos das bancas, a solenidade oficial também contou com a presença do prefeito, Sebastião Melo, secretários municipais, deputados e outras autoridades.



Maria Aparecida, de 56 anos, que mora no bairro Mario Quintana e trabalha na região central, afirmou que frequenta o Mercado diariamente e destaca a variedade de comércio que é encontrado no local.

“Eu passo sempre para pegar algum produto. Aqui a gente encontra de tudo. Então, não tem como trabalhar aqui [ no centro] e não frequentar o Mercado Público. É maravilhoso, eu adoro”, destacou a atendente de loja.

A comemoração de aniversário reuniu centenas de pessoas que ganharam fatias de bolo produzido na unidade móvel do Senai| Foto: Maria Eduarda Fortes

O presidente da Ascomepc, Rafael Sartori destacou que a data é um orgulho para todos. “São 154 anos abastecendo Porto Alegre É o ativo mais antigo do município. Então hoje é festa, tem bolo, tem parabéns, tem promoções, tem ofertas, tem ações, tudo para que seja uma festa excepcional”, declarou.

Sartori também ressaltou as vítimas das enchentes que atingiram a cidade. “ É um momento de alegria, porém com uma certa tristeza. Alegria por termos chegado até aqui, mantendo a tradição de geração em geração. E de tristeza pela força da natureza que atingiu a Capital. Que tirou de vários tudo que tinham. Fica aqui em nosso abraço e toda a nossa solidariedade. Pois vários que vivem o dia a dia do mercado foram fortemente atingidos”, finalizou. stão com descontos durante toda a semana.

O coordenador Técnico de Educação Profissional do Instituto Senai, Marcelo Pereira, contou que o bolo de 70 cm por 1,50 cm, com representações de vários detalhes do local, foi preparado na unidade móvel do Senai. “Aqui nessa unidade nós podemos fazer qualquer tipo de alimento, inclusive churrasco se quiser. Desta vez nós estamos fazendo o bolo em comemoração aos 154 anos no Mercado público de Porto Alegre. O bolo foi feito por confeiteiras tanto do Senai, como também da Confraria do Fouet. Todos os ingredientes que nós estamos utilizando aqui são fornecidos pelo Mercado Público e comprados no Mercado Público”, detalhou.

Até o final da semana serão oferecidas oficinas gratuitas na unidade móvel, os interessados devem se inscrever pelo Instagram oficial do Mercado Público. (@mercadopublico_poa). Entre as atividades estão a oficina de pães de hambúrguer, guarnições, molho e técnica de decoração de bolos.

O prédio inaugurado em 1869 é tombado como Patrimônio Histórico e Cultural da Capital. O ponto tradicional e marco econômico da cidade passou por alguns infortúnios que marcaram a sua história. Além da enchente de 1941, foram quatro incêndios (1912, 1972 e 1979) antes das chamas que destruíram a parte do superior do Mercado Público, em julho de 2013. Os bombeiros levaram quase duas horas para finalizar o sinistro provocado por uma fritadeira elétrica ligada em restaurante no segundo pavimento. O segundo andar do ponto de gastronomia e lazer de Porto Alegre reabriu nove anos depois.