Mercado Público registra movimento no segundo domingo com bancas abertas

Mesmo com temperatura baixa, os porto-alegrenses aproveitaram o domingo do Dia dos Pais para passear e fazer compras no Mercado Público, no Centro Histórico. No segundo fim de semana seguido de abertura do centro comercial, lojas e restaurantes foram uma alternativa para o público que procurava por produtos especiais ou uma refeição. Desde as mudanças no regimento interno, no começo de agosto, os permissionários podem abrir as portas dos estabelecimentos comerciais aos domingos.

Conforme Renata Alcântara, uma das proprietárias da Banca do Holandês, o movimento foi menor do que o registrado no domingo anterior. “Estamos escutando a população porto-alegrense, pois é ela que vai responder sobre a abertura e o horário de funcionamento, mas não tivemos um fluxo tão grande. As pessoas que estavam passando por aqui pareciam felizes”, avaliou. Conforme Renata, na Banca do Holandês, a procura foi maior por queijos e petiscos.

“Tem muita gente que está feliz em saber que o Mercado Público começou a abrir aos domingos. Eles sabem que podem procurar produtos diferenciados, produtos gourmet, bacalhau e vinhos. Também vendemos muitos almoços e presentes para o Dia dos Pais”, destacou. Por conta da baixa temperatura, o movimento se acentuou perto do meio-dia. “Estamos preocupados em ouvir o cliente e ter um retorno positivo. Enquanto continuar assim, vamos seguir abrindo aos domingos”, completou. A abertura das bancas é facultativa a cada permissionário.