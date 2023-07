Mesmo com baixa do Sinos, famílias de Canoas estão sem ônibus na Praia do Paquetá

publicidade

Dia após dia, a água baixa aos poucos na Estrada da Prainha, junto à Praia do Paquetá, bairro Mato Grande, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. No entanto, a presença da enchente em alguns pontos faz com que sigam os prejuízos ao tráfego de pessoas e inclusive ônibus, fato que gera reclamação por parte dos moradores. “Os coletivos não estão vindo para cá. Temos que andar muito para chegar até a faixa e pegá-los”, afirma a dona de casa Aline Vieira dos Santos, 42 anos, que mora em uma residência alta na beira do rio dos Sinos.

A casa dela foi uma das que, nesta terça-feira, puderam ser acessadas novamente a pé, em razão da baixa do leito. Aline mora no local com quatro filhos, Raiane, 14, Maria, 10, e os gêmeos Lorenzo e Nicolas, cinco anos. Ao lado, no mesmo terreno, vive outra filha, a vendedora Ariane Vieira dos Santos, 23, mais o namorado e o filho dele. Conforme Aline, a água barrenta, suja e fria já causou doenças à sua família. “Meu esposo colocou os pés nela no primeiro dia, e no dia seguinte passou mal, não pôde trabalhar”, disse ela, se referindo ao pedreiro Rodrigo Lima, 38.

Ainda conforme eles, pelo menos duas linhas do transporte coletivo, administradas pela empresa Sogal, não entram na rua desde a passagem do mais recente ciclone. São elas a Centro/Cirne Lima e Paquetá/Centro. Com a baixa do rio, os moradores questionam se eles não poderiam já ingressar na rua, evitando uma caminhada longa. “As crianças estão de férias desde segunda-feira, mas nós precisamos também”, afirma a moradora. Na frente da casa, jazia hoje pela manhã um rato morto, o que amplia a preocupação pela possibilidade de doenças relacionadas ao contato com estes animais.

Mais adiante na mesma rua, moram a mãe de Aline, Valderez Santos Maciel, 68 anos, que sofreu recentemente um acidente vascular cerebral (AVC) e a irmã, Janaína Vieira, 45, que cuida da idosa. “Se ela precisar de algum atendimento médico neste período, não vai conseguir, ou os Bombeiros terão de ir de barco”, comenta. Inclusive o trabalho da Defesa Civil tem sido questionado, porque, segundo ela, o serviço entrega itens como alimentos e roupas, mas não até as casas dos moradores. Assim, Aline argumenta que eles precisam se deslocar pela água até chegar às doações.