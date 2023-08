MetSul alerta para formação de vendavais e granizo em vários municípios do RS

publicidade

O Rio Grande do Sul deve registrar, na madrugada desta sexta-feira, temporais fortes ou severos. De acordo com o alerta da Metsul, há risco de granizo de variados tamanhos, além de vendavais, para diferentes municípios do Rio Grande do Sul.

Segundo a MetSul, a mudança do tempo vai começar a partir do Oeste do Rio Grande do Sul no final desta quinta-feira. Áreas de instabilidade com chuva e raios vão se formar e se deslocar para as demais regiões gaúchas. A tendência é de forte intensificação, o que vai levar chuva a todas as regiões gaúchas no começo da sexta.

Durante a madrugada, entre 2h e 3h da manhã, é estimada a chegada do mau tempo na região metropolitana de Porto Alegre. Ainda segundo o alerta da MetSul, há possibilidade de tempestades suficientemente fortes para causar danos em diferentes municípios. Há alto potencial de vento forte com rajadas em muitas cidades que poderão ir entre os 60 km/h a 80 km/h, mas que em alguns pontos pode ficar perto ou passar dos 100 km/h.

A precisão é que durante a própria sexta-feira o tempo melhore. Contudo, na metade Norte há possibilidade de pancadas de chuva com risco ainda de temporais isolados de granizo da tarde para a noite da sexta-feira, embora o sol apareça com nuvens em diversos pontos da região.