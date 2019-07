Militares deixam Rio Grande do Sul para prestar apoio à migração de venezuelanos no Brasil

publicidade

Cento e trinta militares do Exército sairão nesta segunda-feira de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e terão como destino as cidades de Pacaraima, Boa Vista e Manaus. O objetivo da tropa é prestar apoio aos venezuelanos que têm entrado no Brasil pela fronteira para fugir do país natal, que vive uma grave crise econômica.

Eles passaram por treinamento em Santa Maria e devem auxiliar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Os 130 militares fazem parte de um contingente de 587. Os demais grupos seguirão para as três cidades até o mês de agosto. Todos integrantes estão viajando na condição de voluntários.