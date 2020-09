Ministério da Saúde habilita mais seis leitos para Covid-19 em São Leopoldo

publicidade

O Ministério da Saúde publicou no início da noite desta quarta-feira, no Diário Oficial da União, a habilitação de mais seis leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto para atendimento exclusivo de pacientes Covid-19 no Hospital Centenário, em São Leopoldo.

Desde julho estes seis leitos são custeados com recursos do governo municipal por conta do avanço da pandemia que, por repetidas vezes, ultrapassou o 100% de ocupação da UTI Covid. A instituição passa a contar agora com 16 leitos de UTI Covid habilitados com recursos federais.

A Prefeitura confirmou na tarde desta quarta, mais três óbitos em decorrência de complicações causadas pela covid-19. São três mulheres, todas com histórico de doenças prévias. As vítimas eram moradoras dos bairros Santa Teresa, Rio dos Sinos, e Morro do Espelho. São Leopoldo já soma 140 moradores vitimados pela pandemia.