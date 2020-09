Ministério faz repasse para construção da barragem de arroio em São Gabriel

publicidade

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) repassou mais R$ 25,8 milhões para a construção da barragem do arroio Jaguari, localizado em São Gabriel, que vai atender municípios da Fronteira-Oeste e Campanha afetados sistematicamente pela estiagem no Rio Grande do Sul. O empreendimento, sob a responsabilidade do Departamento de Barragens da Secretaria Estadual de Obras e Habitação, beneficiará cerca de 240 mil habitantes da área da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria.

A barragem possibilitará o abastecimento e a irrigação em propriedades rurais, abrangendo Cacequi, Dom Pedrito, Lavras do Sul, Rosário do Sul, Santana do Livramento e São Gabriel. A previsão é de que, com a realização de contenções, as águas, no período das cheias, sejam preservadas e mantidas na região para que as famílias locais sejam abastecidas. O empreendimento também garantirá a irrigação de 117 mil hectares da várzea do arroio Jaguari.

Conforme informações da Secretaria Estadual de Obras, a primeira fase da construção está 93% concluída e a segunda tem 24% de execução. A bacia de contribuição tem uma superfície aproximada de 532 quilômetros quadrados. No total, incluindo os recursos confirmados pelo ministério, já foram repassados pelo governo federal R$ 98 milhões. Conforme a secretaria, o investimento previsto para a conclusão dos serviços é de mais R$ 20 milhões.