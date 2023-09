Ministro do Trabalho participa do lançamento de programas de qualificação profissional

publicidade

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, marcou presença na cerimônia de assinatura do decreto que cria o programa Escola do Trabalhador 4.0 e do Microempreendedor (ESTM), além de apoiar o lançamento dos programas RS Qualificação, MEI RS e DiveRSidadania no Rio Grande do Sul. O ato ocorreu nesta segunda-feira, no Centro Administrativo em Porto Alegre.

Durante o evento, o ministro Marinho anunciou que o governo federal já destinou mais de R$ 2,5 milhões ao Estado e está encaminhando mais R$ 3 milhões para apoiar o projeto gaúcho. Ele destacou a importância de acompanhar a rápida evolução tecnológica e a necessidade de qualificação e capacitação, com o desafio de criar cinco milhões de vagas até 2025 e a missão de acelerar esse processo.

O governador Eduardo Leite apresentou o programa ao lado do Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella. O programa RS Qualificação visa ampliar o emprego formal, preenchendo a lacuna de profissionais qualificados para vagas existentes. O Estado fará um investimento de R$ 12 milhões além da contrapartida da parceria com os municípios. Leite afirmou que a intenção é ampliar a qualificação para o emprego formal.

“Existem as vagas e há carência de profissionais qualificados e capacitados, declarou. O governdor ainda ressaltou que o Rio Grande do Sul vai investir R$ 12 milhões, além das contrapartidas dos municípios. Leite acredita que as cidades serão as incentivadoras para a adesão ao programa, além do papel de fiscalizador. Sossela destacou a integração de indicadores que identificaram a necessidade de beneficiar 9 mil gaúchos desempregados, focando em capacitá-los para preencher as vagas disponíveis.

O programa MEI RS oferece consultoria e planejamento de negócios, reconhecendo a alta taxa de microempresas que encerram suas atividades antes dos dois anos. A iniciativa contará com cursos do Sebrae. Por fim, o programa DiveRSidadania busca oferecer formação e qualificação em tecnologia da informação para populações minoritárias que enfrentam estigmatização e preconceito no mercado de trabalho.