Ministro dos Transportes e embaixador da Argentina no Brasil se reúnem em Uruguaiana na sexta-feira

Está agendado para a próxima sexta-feira (31) o encontro entre o ministro dos Transportes, Renan Filho, e o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli. Durante o trabalho, está prevista a realização da solenidade de entrega das obras de recuperação que o governo brasileiro concluiu do lado da Ponte Internacional que liga Uruguaiana, no Brasil, a Paso de los Libres, na Argentina, reparações iniciadas em setembro de 2022.

Também será realizada na próxima sexta-feira a cerimônia de inauguração das instalações do Laboratório de Aquicultura I, da Biblioteca Luiz Flávio Souza de Oliveira, e do Laboratório de Simulação e de Habilidades Médicas, do Campus Uruguaiana da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).

O embaixador Daniel Scioli anunciará em Uruguaiana que a Argentina está propondo ao Brasil a realização de uma reunião bilateral, no próximo dia 18 de abril, para discutir todos os assuntos pertinentes à Ponte Internacional Agustín Justo-Getúlio Vargas, que liga Uruguaiana a Paso de los Libres, e também a Ponte da Integração, que une São Borja – a Santo Tomé (ARG). O líder do governo Eduardo Leite na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes, irá acompanhar em Uruguaiana as atividades programadas.