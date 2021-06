Missões implementa plano para combate a Covid-19

publicidade

Lideranças da área da saúde e gestores dos municípios que integram a Associação de Municípios das Missões (AMM) divulgaram um Plano de Ação para Implementação e Controle no Enfrentamento à Covid-19 na R11 - região Santo Ângelo. O plano destaca as medidas essenciais para a efetivação dos procedimentos necessários de preservação e cautelas a serem adotadas pela população, em especial, neste momento de grave tendência de piora na situação epidemiológica na região. O objetivo é reduzir os casos e números de internação hospitalar.

O documento estabelece que as campanhas de conscientização serão ampliadas e intensificadas por toda a região. A fiscalização também será intensificada, com formação de equipe multidisciplinar, com apoio da Brigada Militar, da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal. Em locais públicos, como paradas de ônibus, praças, Secretaria Municipal da Saúde, entradas de hospitais e banheiros públicos, haverá limpeza diária e higienização com o produto Quaternário de Amônia pelo menos uma vez por semana. Finais de semana e feriados ficarão sob decisão de cada município, desde que cada um restrinja de acordo com a sua realidade local. Está proibido o funcionamento de bibliotecas públicas, museus e teatro.

Daniana Pompeo, coordenadora do Comitê Técnico Regional R11, diz que os municípios buscam implementar um novo programa de testagem que seja mais rápido e preciso.