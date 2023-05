Moda em tricô é destaque da Tricofest em Nova Petrópolis e Picada Café

publicidade

Começa neste mês um dos maiores eventos de comercialização de produtos de malha de tricô do Sul do Brasil. A Tricofest ocorre na Encosta da Serra, de 12 de maio a 18 de junho, das 10h às 19h, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis, e no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn, no município vizinho de Picada Café, entre 7 e 30 de julho, das 9h às 18h. Em ambos os locais, o evento é de sextas-feiras a domingos, com entrada e estacionamento gratuitos. O evento estará aberto no feriado de Corpus Christi, em 8 de junho.

Representantes da Tricofest visitaram nesta quarta-feira o Correio do Povo e disseram que a organização estima por volta de 80 mil visitantes. “São mais de 50 expositores, das quais 25 malharias com produção local, além de outros de comércio variado, mas relacionados ao inverno, como bolsas e lareiras ecológicas. Acreditamos que o público da Grande Porto Alegre é um dos que mais aprecia este tipo de produto e certamente terá muitas opções à disposição”, salientou o diretor de Marketing da Tricofest, Jonas Knorst.

Ele esteve acompanhado dos coordenadores da feira, Andreia Grings e André Schmitt. Sendo um dos principais eventos turísticos da região da Rota Romântica, que se estende pelo Vale do Sinos em direção à Serra, a Tricofest também terá atrações gastronômicas e culturais para todas as idades. Duas delas serão o urso Tricolino, que costuma fazer a alegria das crianças, e um ônibus coberto de malha, cuja confecção está em andamento.

“Nosso diferencial é a produção local, e com qualidade. Os visitantes poderão conferir malhas de todos os tamanhos e gostos, masculinas, femininas, infantis e inclusive para os pets”, pontuou Knorst. A Tricofest, que está em sua segunda edição em 2023, é organizada pela Associação de Malharias de Nova Petrópolis e Picada Café (AMNPPC), e tem apoio de empresas locais, além das respectivas prefeituras municipais.