Montenegro e Nova Santa Rita têm casas destelhadas com a passagem do temporal

Os fortes ventos de até 100 km/h que atingiram a Região Metropolitana de Porto Alegre, os Vales e o Litoral na noite dessa segunda-feira também causaram alguns estragos materiais em Montenegro e Nova Santa Rita. Não houve registros de feridos ou relatos de queda de granizo.

De acordo com o comandante da Defesa Civil de Montenegro, Carlos Ferrão, até agora, há o registro de apenas quatro residências com danos no telhado. Uma fica no bairro Santo Antônio, outra no bairro Municipal e mais duas no Cinco de Maio. “Inicialmente, foram distribuídas lonas para cobri-las, até que sejam providenciadas as telhas”, informou.

A força do vento também causou a derrubada de três árvores, duas em rodovias e uma na área urbana. Não houve necessidade de interrupção do trânsito. As remoções já iniciaram. Quem ainda precisar de atendimentos da Defesa Civil pode entrar em contato por meio dos fones (51) 3632 4784 ou (51) 99459 4755.

Em Nova Santa Rita, a Defesa Civil contabilizou pelo menos 22 casas parcialmente destelhadas, a queda de 12 árvores em via pública, três postes de luz e algumas paradas de ônibus danificadas. A estrutura externa da Feira do Livro também sofreu avarias em virtude da força dos ventos. De acordo com a prefeitura, o evento oficial foi cancelado, estudantes presentes foram retirados do espaço em segurança e a programação desta terça-feira foi cancelada.

Em Esteio, um telhado de zinco voou sobre a fiação energizada, na Rua Luis Francisco Guizone, mas o local foi isolado pela Guarda Municipal. Em Estância Velha houve alguns danos pontuais. Um poste de concreto instalado junto à Praça Primeiro de Maio caiu devido ao forte vento. Também houve o registro de queda de árvore. A Defesa Civil agiu para solucionar ambos os problemas. Ninguém ficou ferido.