Montenegro economizará R$ 98 mil em coleta de lixo

A partir desta segunda-feira, a Prefeitura de Montenegro fará uma economia mensal de, no mínimo, R$ 98 mil na coleta do lixo do perímetro urbano e da zona rural. E, apesar do preço quase 25% mais baixo, deve aumentar a quantidade de materiais recolhidos e transportados até Minas do Leão, para deposição final.

A ação ocorre após a troca da responsável pelo serviço de recolhimentos dos resíduos sólidos. A empresa Junges – Soluções em Limpeza Urbana, com sede em Tupandi, foi vencedora de uma licitação para contratação emergencial, pelo prazo de até seis meses. Cinco empresas participaram da concorrência e a ganhadora foi a que propôs o menor preço para as tarefas previstas no edital. De acordo com o prefeito Gustavo Zanatta, o objeto da disputa foi praticamente o mesmo das licitações emergenciais anteriores, que vinham sendo realizadas desde meados de 2019. "Os R$ 406 mil que constituíam o valor de referência desde 30 de novembro do ano passado vinham sendo ultrapassados, aparentemente, em função do peso. Em dezembro, a conta fechou em R$ 503 mil e, em janeiro, alcançou R$ 465 mil. Era insustentável”, define ele.

O plano de trabalho que a Junges vai assumir é praticamente o mesmo que já estava em vigor. Prevê a coleta de resíduos sólidos urbanos e rurais, a coleta seletiva na cidade e no interior e o transporte em carretas até Minas do Leão. Ainda está embutido no custo a manutenção de uma estação de transbordo, local para onde os caminhões coletores levam o lixo até que seja conduzido para a deposição final na Região Carbonífera. Na formação dos custos, chama a atenção a diferença entre os valores fixados para cada tipo de serviço. Na coleta de resíduos sólidos urbanos, por exemplo, a Junges cobrará R$ 183,22 por tonelada e a empresa anterior recebia R$ 275,04. No recolhimento feito no interior, a queda será de R$ 473,66 para R$ 189,31 a tonelada.

Na realização dos serviços, a empresa vencedora da disputa deverá seguir a mesma programação de dias e bairros que já estava em vigor. A expectativa é a coleta média de 1.091 toneladas de resíduos por mês em 26 bairros e 25 localidades do interior. O trabalho deve ser realizado por seis caminhões. O valo do serviço, que custava R$ 406 mil passará para R$ 308 mil mensais.

