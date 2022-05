Montenegro faz exame contra o câncer de colo de útero em horário noturno durante o mês de maio

publicidade

O exame citopatológico, popularmente conhecido como Papanicolau, principal procedimento que buscar rastrear e prevenir o câncer de colo de útero, será disponibilizado pela Prefeitura de Montenegro durante o mês de maio – mês das Mães - em horário noturno. As coletas serão realizadas à noite na Secretaria da Saúde e na UBS Centro, no período de 9 de maio a 3 de junho. Entretanto, é necessário fazer o agendamento prévio pelos telefones 3632-1042 e 3632-8346, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. O objetivo, de acordo com a Administração, é atender as mulheres que trabalham fora ou não têm com quem deixar seus filhos de dia.

De acordo com a enfermeira Sabrina Rosa de Oliveira Müller, presidente do Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materno Fetal e Infantil, Transmissão Vertical de HIV/Sífilis e Hepatites Virais, para garantir um resultado correto, a mulher não deve ter relações sexuais (mesmo com camisinha) nos dois dias anteriores ao exame. “O correto é evitar também o uso de duchas, medicamentos vaginais e anticoncepcionais locais nas 48 horas que antecedem o procedimento. É importante, ainda, que não esteja menstruada, porque a presença de sangue pode alterar o resultado”, ressalta.

Mulheres grávidas também podem se submeter ao exame, sem prejuízo para sua saúde ou a do bebê. Após a realização, a mulher deve retornar ao posto de saúde de referência, na data marcada, para saber o resultado e receber instruções. “Tão importante quanto realizar o exame é buscar o resultado. Ele também é um indicador de saúde”, aponta Sabrina. O mesmo exame também é indicado para detectar infecções, incluindo o HPV. Toda mulher que tem ou já teve vida sexual precisa submeter-se ao exame preventivo periódico, especialmente as que têm entre 25 e 64 anos. A orientação é que ele seja feito todos os anos.