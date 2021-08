Montenegro instala câmeras de segurança em locais de grande fluxo no município

publicidade

A administração municipal de Montenegro está instalando câmeras de segurança nos pontos turísticos ao ar livre mais frequentados pela população, como o Parque Centenário e a Estação da Cultura. A implantação dos equipamentos visa coibir delitos e atos de vandalismo que, com certa frequência, resultam em prejuízo à prefeitura.

No Parque, os equipamentos estão sendo instalados nos portões, junto às ruas Ibiá e Alberto Gottseelig, e nas proximidades da pista de skate. Assim, será possível vigiar quase toda a área do complexo.

Já na Estação da Cultura, a câmera ficará nos fundos do complexo, próximo à pracinha. As quatro câmeras estarão interligadas ao sistema de vigilância das ruas, cuja operação ocorre a partir da sede do 5º Batalhão de Polícia Militar. A locação e a manutenção dos itens terão um custo mensal de cerca de R$ 5 mil.

Para o prefeito Gustavo Zanatta, trata-se de um investimento importante na segurança da população. “Queremos que os montenegrinos tenham tranquilidade para usufruir seus momentos de lazer junto à família. O videomonitoramento desencoraja o crime e, se ocorrer, torna mais fácil identificar os autores e garantir a sua punição”, aponta.

