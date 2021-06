Montenegro organiza ações para combater aglomerações

publicidade

Diversas inicitivas serão realizadas no feriado desta quinta-feira e ao longo do fim de semana, visando dispersar aglomerações e combater as perturbações durante a noite, na cidade de Montenegro. As ações foram definidas em uma reunião no gabinete do prefeito Gustavo Zanatta.

A Guarda Municipal vai intensificar a atuação com presença constante em pontos como a beira do rio Caí. Na Praça dos Ferroviários, praça da Colina Schenkel e próximo ao Posto Central, na Buarque de Macedo, com guardas presentes nos pontos desde a madrugada. A Brigada Militar também estará dando suporte às ações, sobretudo na parte da noite. “Queremos combater as aglomerações e as arruaças na parte da noite. Se as pessoas não colaborarem, cumpriremos a lei”, destacou o prefeito.

O trecho da rua Buarque de Macedo, em frente ao Posto Central, tem sido um dos pontos de encontro de pessoas, causando aglomerações e muitas reclamações de vizinhose por conta disso, o meio-fio pintado do trecho foi pintado de amarelo na quadra entre as ruas Flores da Cunha e João Schenkel, reforçando que está proibido estacionar das 20h às 6h. Durante o dia, mesmo com a sinalização amarela, o estacionamento está permitido.

Além do chefe do Executivo, participaram o chefe da Guarda Municipal, José Carlos Machado da Rosa; o comandante do Policiamento Ostensivo em Montenegro, Daniel Augusto de Souza; o coordenador da Defesa Civil, Carlos Ferrão; e a chefe da Vigilância Sanitária, Beatriz Regina Garcia.

Conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde, Montenegro tem 8.055 casos confirmados de Covid-19 e já registrou 143 óbitos.

