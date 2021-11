Montenegro pode fechar Ambulatório Pós-Covid em breve

publicidade

Desde que foi lançado, em abril deste ano, o Ambulatório Pós-Covid de Montenegro já beneficiou a 1.445 pessoas que ficaram com alguma sequela da doença. Atualmente, cerca de 40 estão recebendo atendimento. A menos que a procura volte a crescer, a unidade deve ser desativada em breve e os serviços incorporados ao dia a dia da Secretaria Municipal da Saúde.

No começo do ano, à medida que a pandemia avançava, houve a constatação de que muitos pacientes, ao deixarem os hospitais, continuavam precisando de acompanhamento médico em virtude dos efeitos deixados pela doença. Entre eles, redução da capacidade respiratória, demora na recuperação do paladar e do olfato, insuficiência renal e dificuldades de locomoção.

O objetivo foi enfrentar estas consequências e devolver aos pacientes a saúde plena. Das 1.445 pessoas que passaram pelo Ambulatório, a maioria precisou de acompanhamento fisioterápico e outras, neurológico. Também foram requisitados mais de 280 exames de diagnóstico, com destaque para tomografia de tórax. Os pacientes chegam ao serviço de duas formas: a partir de triagem feita por clínico geral na própria Secretaria e por encaminhamento realizado pelo Hospital Montenegro.

No Ambulatório, que funciona diariamente das 14h às 22h, estão à disposição profissionais de Neurologia, Pneumologia, Psiquiatria, Psicologia, Fonoaudiologia, Cardiologia, Nutrição, Pediatria, Urologia e Fisioterapia. A secretária municipal da Saúde, Cristina Reinheimer, observa que a redução na procura era esperada. “Felizmente, graças à vacinação, o número de casos de Covid-19 vem diminuindo de forma consistente. E entre aqueles que já estão imunizados, poucos acabam precisando de internação quando contraem a doença”, explica. A última morte por Covid-19 em Montenegro foi registrada dia 13 de setembro.

O prefeito Gustavo Zanatta festeja os resultados do Ambulatório Pós-Covid. “Estes números mostram que estávamos certos ao investir neste tipo de atendimento, uma iniciativa inédita em nosso Estado e que serviu de exemplo para outros municípios”, destaca.

