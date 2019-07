Montenegro realiza ações em prol da cultura no RS

publicidade

A cidade de Montenegro recebe nesta quinta-feira a Caravana do RS Criativo. O professor Lucas Roldan (PUCRS) ministrará o curso “Desenvolvendo Negócios Inovadores”, na Fundarte. O programa RS Criativo tem como objetivo fomentar e desenvolver a economia criativa no Estado, em parceria com Ministério das Cidades, através da Secretaria Especial da Cultura.

Amanhã, a secretária da Cultura, Beatriz Araujo, estará na cidade recebendo prefeitos e agentes culturais da região. O objetivo da atividade é descentralizar as ações da pasta, promovendo capacitações e apresentando o plano de cultura para a população gaúcha.

Ainda na sexta-feira acontece a Plenária do Colegiado Setorial da Música RS. No encontro participarão instituições públicas e privadas, bem como agentes e lideranças do campo da música, representando as nove regiões do RS. O encontro servirá para analisar e debater as realidades e os desafios do setor para, então, eleger o novo Colegiado responsável, entre outras atribuições, por elencar políticas públicas para a área.