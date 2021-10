Montenegro realiza leilão de bens inservíveis

publicidade

A partir desta quinta-feira, interessados já podem apresentar propostas num novo leilão de equipamentos e veículos velhos promovido pela Prefeitura de Montenegro. São dezenas de bens inservíveis, dentre veículos leves, caminhões, ônibus, máquinas e pneus velhos, alguns indo a venda já pela terceira vez, pois não encontraram interessados. Os itens estão orçados em R$ 75 mil.

Apesar do espaço para cadastro, o leilão oficial, com a oportunidade de lances verbais, ocorre no Espaço Braskem da Estação da Cultura só na próxima terça-feira, dia 19, às 14h. Simultaneamente, também ocorre pelo site da Bidgo Leilões, onde as propostas já poderão ser cadastradas antecipadamente. Leva o produto quem oferecer o melhor lance acima do valor mínimo.

Enquanto isso, os bens estão à disposição pelo Setor de Patrimônio da Prefeitura para visitação pública mediante agendamento pelo telefone (51) 3649-8246. Para efetuar lances via Internet, os interessados devem dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas após credenciamento junto ao site, que deverá ser efetuado até dois dias antes da realização do leilão. Não podem participar servidores do município e nem funcionários do leiloeiro oficial. Entre os bens a serem leiloados estão veículos usados como caminhão, trator, ônibus, ambulância, pneus usados, sucatas de metal, impressoras, sucatas de ar-condicionado e de mobiliário em geral, eletrodomésticos, equipamentos médico/hospitalares, entre outros.

