Montenegro realizou mais de 800 castrações de cães e gatos em 2022

A Prefeitura de Montenegro, pensando em diminuir a quantidade de cães e gatos abandonados nas ruas da cidade, bem como os índices de maus-tratos, decidiu enfrentar o problema de frente, ampliando de dez para 100 a quantidade de animais castrados todos os meses. No primeiro semestre deste ano foram contabilizadas 60 cirurgias. De julho a novembro, o número disparou para 749 e dezembro deve fechar com outros 100 procedimentos junto à população animal.

A secretária municipal do Meio Ambiente, Taís Führ, explica que hoje a Prefeitura possui duas clínicas licitadas e liberadas para fazer as intervenções cirúrgicas. “O projeto é de grande relevância para a causa animal e tende a ser ampliado cada vez mais. A procura pelo cadastro é expressiva e já temos em torno de 900 cães e gatos aguardando por cirurgia”, ressalta.

Os valores investidos são oriundos de emendas impositivas da Câmara de Vereadores, do Projeto Melhores Amigos do Governo do Estado, que foram integrados ao orçamento do Município, e da própria Prefeitura. Para o ano que vem, está previsto investimento de R$ 250 mil em recursos próprios.

Os interessados na castração devem realizar o cadastro junto à Secretaria de Meio Ambiente (na Rua Apolinário de Moraes, 1705). É necessário apresentar documento do tutor responsável, comprovante de endereço em Montenegro e foto do animal.

O pet deve ser sem raça definida e ter origem de adoção ou errante. Após o cadastro, a clínica entrará em contato para agendar o procedimento. Nas feiras de adoção de animais, realizadas em 2022, juntamente com as ONG’s e brechós beneficentes, 34 cães e cinco gatos foram encaminhados para lares adotivos definitivos.