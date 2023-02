Montenegro reforça ações contra a dengue após município identificar 105 focos do mosquito

publicidade

Dados apurados pelas equipes da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Montenegro mostram um aumento da quantidade de focos do mosquito Aedes Aegypti em relação aos meses e anos anteriores. Em janeiro deste ano foram registrados 105 focos do mosquito. Em todo o ano passado, foram 361 registros. Diante deste número, a Prefeitura tem reforçado as ações de enfrentamento à dengue nos bairros, principalmente, com a colocação de armadilhas e atividades de conscientização da população.

A chefe da Vigilância do Município, Beatriz Garcia, mostra preocupação com os dados do mês de janeiro. Segundo ela, é a primeira vez que a cidade registra um número tão grande em um pequeno período de tempo. “Vamos solicitar, novamente, que a população tome cuidado, revise seu pátio e cuide para não ajudar no surgimento do Aedes”, pondera.

Neste momento, Montenegro possui apenas dois casos suspeitos de dengue. No entanto, segundo Beatriz, se os números de focos continuarem aumentando desta forma, os casos podem começar a se multiplicar na cidade. Para dar uma resposta positiva, a Vigilância continua atuando na fiscalização das residências nos bairros e na conscientização dos moradores. Os bairros com maior incidência seguem sendo o Centro e o São Paulo, este último que contabilizou seis focos.