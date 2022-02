Montenegro tem aumento de 32% de atendimentos ligados a saúde mental em 2021

publicidade

Um levantamento feito pela Prefeitura de Montenegro apontou que os números de atendimentos ligados a saúde mental apresentaram um aumento de 32% em 2021 em comparação com 2020. Ao todo, foram registrados 8.328 acolhimentos, 2 mil a mais do que no ano anterior.

No Ambulatório Interdisciplinar de Saúde Mental, os acolhimentos aumentaram exponencialmente, com destaque para agosto, que registrou 1.028 atendimentos, e maio, com 818. Segundo a coordenadora de Saúde Mental, Camila Anversa, que assumirá a Atenção Básica nos próximos dias, o grande aumento se deu pela ampliação dos serviços, já que alguns tinham sido interrompidos pela pandemia da Covid-19.

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) também apresentou números expressivos. Durante todo 2021, foram contabilizados 8.827 acolhimentos nas mais diversas áreas como psicologia, psiquiatria, assistência social e enfermagem, em especial. As consultas psiquiátricas ganham destaque, com 2.848 consultas, seguida da psicologia, com 2.267 atendimentos em 2021.

