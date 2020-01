Morador da China busca atendimento após ter quadro febril em São Leopoldo

publicidade

A suspeita de um caso de coronavírus na cidade de São Leopoldo, no Vale do Sinos, causou apreensão aos moradores que buscaram atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Scharlau entre a noite da segunda-feira e a manhã desta terça. Segundo pessoas que estavam sendo atendidas na unidade, os funcionários passaram a usar máscaras de proteção no rosto após a entrada de um paciente por um acesso diferente da unidade. Tratava-se de um morador da China, que está há cerca de 10 dias no Brasil visitando familiares. Ele apresentou quadro febril na noite da segunda-feira e ficou internado em observação na UPA mas não apresentou evolução no quadro compatível com o coronavírus.

O homem deve ser liberado nesta tarde para seguir tratamento médico em casa. O Centro de Vigilância em Saúde do Estado e a Secretaria Estadual de Saúde foram notificadas e, de acordo com a Secretaria de Saúde de São Leopoldo, o atendimento seguiu o protocolo do Ministério da Saúde para prevenção do possível contágio tanto por parte dos funcionários que atenderam homem, quanto aos demais pacientes que aguardavam atendimento médico no local.