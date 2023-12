Morador de Eldorado do Sul lamenta prejuízo de R$ 70 mil com enchente

publicidade

No bairro Chácara, em Eldorado do Sul, ainda há neste sábado muitos entulhos nas ruas, porém em menos quantidade do que em outros pontos com maior vulnerabilidade social do município. A cidade foi uma das que mais sofreu na região metropolitana de Porto Alegre com os efeitos das cheias de cerca de 15 dias atrás, e, em diversas destas vias, o material a ser descartado ainda não foi recolhido integralmente das calçadas, trabalho que é realizado aos poucos pela Prefeitura, de acordo com os moradores.

O tosador Marcelo Paiva mora há 20 anos na rua Nestor Jardim Filho, via larga e duplicada do bairro. Ali, grande parte dos móveis foi perdida na cheia que também se elevou na área. Ele estima um prejuízo de R$ 70 mil em seu negócio. “Em 2015, a água subiu até 48 centímetros na minha casa, e desta última vez foi a 1,60 metro. Ela veio com tudo. Perdemos móveis e outros itens, principalmente”, lamentou ele. Ainda conforme Paiva, outros vizinhos tiveram prejuízo superior, pois as residências foram construídas somente com andar térreo.

No próximo sábado, o posto de saúde Claudiomiro Kraschefski, no bairro Cidade Verde, abre para consultas com clínico geral, atualização de cartão SUS, testes rápidos para HIV, hepatite e sífilis, coleta de exames preventivos, controle de pressão arterial e HGT e eletrocardiogramas. Já o posto do bairro Picada abre para todos os itens anteriores, exceto consultas com clínico, e ainda para vacinações do calendário de imunizações, contra a Covid-19 e gripe. Ambos vão funcionar das 8h às 17h.

Em Guaíba, a situação está mais sob controle e já desde a semana passada não há mais lugares com acúmulo de água. A régua de medição da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) marcava no sábado, no começo da tarde, 1,86 metro, um aumento de cerca de 20 centímetros em relação às horas anteriores, graças especialmente à presença do vento sul no Guaíba, que ajudava a represar as águas.