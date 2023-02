publicidade

O mundo observa os céus com curiosidade, em meio à sequência de balões chineses derrubados pela Força Aérea dos Estados Unidos e avistamentos de ovnis (objetos voadores não identificados) em diversos pontos. Na madrugada deste domingo, Luís Alberto Pacheco, morador de Jaguarão na fronteira com o Uruguai, imagina se filmou uma dessas luzes.

Por volta da 1h30min o homem, de 31 anos, foi à cozinha para beber água e olhando pela janela avistou a luz piscante no céu, ou um ovni. No primeiro momento, Pacheco pensou ser um drone. Filmou para enviar a um amigo, ouvindo dele que não era nada de especial e que fosse descansar.

Morador de Jaguarão acredita ter filmado ovni, em meio a avistamentos de luzes no Uruguai https://t.co/K9n8wHJB53 pic.twitter.com/O5UfcCOayy — Correio do Povo (@correio_dopovo) February 12, 2023

Pela manhã, no computador, tomou conhecimento que o assunto era um dos dez mais comentados no Twitter, dando conta de que OVNIs haviam sido avistados nos céus uruguaios, vizinhos ao Rio Grande do Sul, e que a Força Aérea do Uruguai (FAU) estaria investigando o episódio com mais profundidade. “Agora, não sei se, na verdade, filmei um drone ou um ovni, aguardo detalhes como a maioria das pessoas”, relatou Pacheco.

Os avistamentos uruguaios são um pouco mais distantes da fronteira. A FAU enviou investigadores para Paysandú, a cerca de 530 quilômetros de Jaguarão e mais próximo da fronteira com a Argentina. Nos avistamentos uruguaios, seriam luzes de cores avermelhadas, sobrevoando perto do horizonte.

*Com informações do repórter Fred Marcovici