Moradores do Vale do Taquari passam a ter isenção na conta de água após as enchentes

O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB), assinou nesta sexta-feira um termo de compromisso de isenção da tarifa de serviço de água aos municípios e consumidores atingidos pela calamidade pública no Vale do Taquari. O acordo foi firmado entre a Defensoria Pública, a Aegea Corsan, o Ministério Público e prefeituras.

O documento, segundo o Ministério Público, prevê a isenção da cobrança de qualquer consumo de água registrado, no período de 30 dias, contados a partir de 2 de setembro, de residências e comércio dos municípios ribeirinhos que tenham sido diretamente impactadas pelos eventos climáticos.

Para residências e comércio cadastrados no benefício da Tarifa Social e cujo benefício esteja atualizado junto à Assistência Social dos municípios e também junto à Corsan, o prazo de isenção será de 90 dias. A projeção feita pelo governo estadual é de 8 mil economias, entre uso pessoal e comercial, sendo beneficiadas pela medida. Segundo Souza, pessoas que se solidarizaram e abrigaram pessoas afetadas pelas chuvas terão abatimentos nas contas de água, levando em consideração a média de consumo nos últimos seis meses.

O momento, para o vice-governador, deve ser de união entre as autoridades do Estado. "Nossas divergências devem ficar para um terceiro ou quarto momento", ressaltou. Representando as prefeituras do Vale do Taquari, o prefeito de Arroio do Meio, Danilo José Bruxel, teceu elogios à iniciativa. "Isso faz com que a gente consiga criar forças e reconstruir a nossa cidade. Obrigado por esse ato importantíssimo para fazer com que essas pessoas possam ser beneficiadas", afirmou.

Mais de 100 cidades afetadas

Souza afirmou que até a segunda-feira será formalizada a criação de um escritório com 12 órgãos do governo do Estado para poder agilizar as documentações e mobilizações de reconstrução de cidades do Vale do Taquari. Conforme balanço mais recente da Defesa Civil Estadual, o Rio Grande do Sul tem 102 municípios afetados pelas fortes chuvas. Quarenta e sete pessoas perderam a vida, em razão das enchentes, e outras nove continuam desaparecidas.

O sol predomina no RS nesta sexta-feira. Segundo a MetSul, muitas áreas do Estado terão amplos períodos de céu claro, mas nuvens devem ser esperadas em parte do território gaúcho. Da tarde para a noite, a nebulosidade ingressará a partir do Oeste.

