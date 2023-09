RS tem 102 municípios afetados por chuvas, aponta Defesa Civil

publicidade

O novo balanço da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã desta sexta-feira, aponta que o Rio Grande do Sul tem 102 municípios afetados pelas fortes chuvas. Quarenta e sete pessoas perderam a vida, em razão das enchentes, e outras nove continuam desaparecidas. Confira abaixo os dados:

Óbitos: 47

Bom Retiro do Sul: 1

Colinas: 2

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 11

Santa Tereza: 1

Desaparecidos: 9

Arroio do Meio: 1

Encantado: 1

Lajeado: 2

Muçum: 4

Roca Sales: 1

Pessoas resgatadas: 3.130

Municípios afetados: 102

Desabrigados registrados: 4.898

Desabrigados no momento: 1.519

Desalojados: 20.973

Afetados: 354.701

Feridos: 943

Em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo (MDB) anunciou um decreto de situação de emergência na Capital, em função das consequências das fortes chuvas. A partir da medida, que será publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), fica autorizada a simplificação nas contratações e realização de despesas imediatas para o suporte às famílias atingidas, além do combate aos estragos causados pela situação climática.

O nível do Guaíba na região do Cais Mauá apresentou recuo, em comparação com essa quinta-feira: foi de 2,70m para 2,53m, ficando abaixo hoje da cota de alerta, de acordo com a Defesa Civil de Porto Alegre.

A cota de inundação é de 3m e por conta da elevação do Guaíba, a prefeitura de Porto Alegre chegou a afirmar que fecharia as comportas caso o nível chegasse a 2,9m. Já na região da Ilha da Pintada, na quinta-feira, o Guaíba ultrapassou a cota de inundação, provocando alagamentos. Nesta sexta, a medição se mantém acima da cota de alerta na localidade, mas abaixo da cota de inundação, estando em 2,16m.

