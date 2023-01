Moradores enchem baldes aguardando falta d'água programada em Porto Alegre

publicidade

A CEEE Grupo Equatorial procede, nesta terça-feira, com um desligamento programado de energia elétrica na área da Estação de Tratamento de Água (ETA) Belém Novo, na zona Sul de Porto Alegre. Ao todo, 15 bairros do Sul, Extremo Sul e Leste da Capital, que já sofrem com a penúria da estiagem sem fim, tiveram o abastecimento interrompido em razão destes trabalhos, o que agravou a frustração dos moradores.

Os locais afetados são Aberta dos Morros, Belém Novo, Boa Vista do Sul, Campo Novo, Chapéu do Sol, Extrema, Hípica, Lageado, Lami, Lomba do Pinheiro, Pitinga, Ponta Grossa, Restinga e São Caetano, além de parte de Ipanema. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) já havia alertado que, para manter o fornecimento a pleno na Capital, é preciso haver um mínimo de 80 centímetros de água aferidos na régua captação no Guaíba.

Esta marca, porém, ainda não foi atingida em 2023. Entre os habitantes e trabalhadores da região, a prevenção foi a chave para que a moradia e o emprego tivessem algum conforto durante a parada. No bairro Ponta Grossa, proprietários de lavagens de veículos afirmaram que mantiveram o trabalho normalmente, já que alguns instalaram caixas d'água ou poços artesianos, buscando escapar das agruras da falta de abastecimento, que costuma acontecer com frequência, afirmam.

Já no Belém Novo, próximo da ETA, o funcionário público Marcos Rocha vive em uma residência há um ano com sua esposa, a dona de casa Kelli Negreiros, e o filho do casal, Lucas Negreiros, 19 anos. Ambos contam que souberam da manutenção hoje pela manhã e buscaram se precaver, enchendo cinco recipientes, entre eles baldes, antes que a água faltasse. “É sempre bom se prevenir. Soubemos por meio de relatos de amigos que isto poderia acontecer”, comentou Rocha, cuja casa tem uma caixa d'água, porém apenas para duas torneiras. A previsão de finalização do serviço e retorno da água estava prevista ainda para a madrugada de amanhã.