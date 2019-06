Morre José Bellinaso, vice-prefeito de Ivorá

publicidade

José Humberto Bellinaso, vice-prefeito do município de Ivorá, na Região Central do Estado, morreu nesta terça-feira no Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo, em Santa Maria. Ele tinha 65 anos e lutava contra um câncer no pâncreas há cerca de um ano e meio. Bellinaso estava no primeiro mandato na política, pelo PSDB, tendo exercido a função por cerca de seis meses em 2017, até que descobriu o câncer e se afastou do cargo para tratamento.

Segundo o prefeito Ademar Valentim Binotto (PP), Bellinaso desempenhou papel fundamental na consolidação do turismo ecológico no município. O velório está sendo realizado na Câmara de Ivorá. O sepultamento está previsto para ocorrer na manhã desta quarta-feira no Cemitério Municipal. O prefeito decretou luto oficial de três dias no município.