Morre o ex-prefeito de Santo Cristo Canísio Ost

Morreu na tarde desta terça-feira Canísio Ost, ex-prefeito de Santo Cristo, no Noroeste do Estado. Ele estava internado no Hospital Vida & Saúde de Santa Rosa e faleceu aos 79 anos, vítima de isquemia cerebral, depois de curado de Covid-19. Foi prefeito da cidade por cinco mandatos. A última gestão foi de 2005 a 2008.

Canísio era contabilista e advogado e integrou diretorias de diversas entidades da cidade. Presidiu por 20 anos o Hospital de Caridade de Santo Cristo. O ex-prefeito era casado com Norma Ost e pai de Cláudio (in memoriam), Charles, Adriano e Ricardo.

O velório ocorre nesta quarta-feira, a partir das 9h30min, na Igreja Matriz, e o sepultamento será à tarde. A Prefeitura de Santo Cristo decretou luto oficial de três dias pela morte de Canísio.