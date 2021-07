Morre recém nascida abandonada próximo a posto de saúde em Rio Grande

publicidade

A menina recém-nascida abandonada em uma sacola plástica junto com a placenta, próximo ao Posto de Saúde do bairro Parque Marinha em Rio Grande no início da manhã desta segunda-feira morreu antes de dar entrada no Hospital Dr. Miguel Riet Corrêa Júnior, da Universidade do Rio Grande. Ela chegou a ser transferida em uma ambulância para o hospital. No trajeto, uma enfermeira tentou reanimá-la, mas não teve resultado.

A menina era prematura e pesava em torno de 850 gramas. Os médicos do hospital acreditam que a criança tenha morrido de hipotermia, o que só será confirmado após autópsia. A Polícia Civil investiga o caso e analisa imagens de câmeras de videomonitoramento de locais próximos ao posto para chegar até a pessoa que largou a bebê.