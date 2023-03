Motociclista morre em acidente de trânsito na BR 285, em Carazinho

publicidade

Um motociclista morreu na manhã deste sábado em um acidente de trânsito no km 339 da BR 285, em Carazinho. Trata-se de um jovem, de 20 anos de idade, que teve o óbito no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma motocicleta, com placas de Carazinho, conduzida pela vítima, colidiu na traseira de um caminhão, emplacado em Não-Me-Toque, no trecho.

Segundo a PRF, ambos veículos seguiam no sentido Carazinho-Passo Fundo. O condutor do caminhão não teve ferimentos. O acostamento e parte da via foram isolados. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) também foi acionado.