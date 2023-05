Motociclista morre em acidente de trânsito no início da ERS 040, em Viamão

publicidade

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito ocorrido no final da noite desse domingo no km 1 da ERS 040, em Viamão. A vítima conduzia uma moto Honda CB 1000R que ficou desgovernada na pista. O veículo chocou-se contra o meio-fio e tombou no asfalto.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar foi acionado na ocorrência, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O trecho da rodovia permaneceu parcialmente bloqueado durante o atendimento.

Com base em informações apuradas no local, o efetivo do CRBM não descartou a possibilidade de existência de um segundo veículo envolvido, que trafegava no mesmo sentido Porto Alegre-Viamão, e provavelmente teria abalroado a motocicleta.

