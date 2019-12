Motorista morre em acidente entre carro e caminhão no Norte do Estado

publicidade

Um acidente envolvendo um Vectra com placas de Erechim e um caminhão, placas de Paulo Bento, na manhã desta quarta-feira, na ERS 135, em Erebango, causou a morte do jovem Fernando Sielski, de 23 anos. Ele era morador das proximidades do local da colisão. A vítima fatal colidiu frontalmente com o caminhão que trafegava me sentido contrário. O motorista do caminhão não ficou ferido.

O choque foi tão violento que acabou arrancando o motor do automóvel, arremessando-o para o acostamento da rodovia estadual. Uma roda do caminhão também foi arrancada e foi encontrada fora da pista.

O jovem estava sozinho no carro e morreu no local. O acidente foi atendido pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. Longas filas de veículos se formaram nos dois sentidos da pista. O local permaneceu isolado até a chegada dos peritos do Instituto Geral de Perícias (IGP), às 9h30min.