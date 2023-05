Motoristas de aplicativo protestam em Porto Alegre por reajuste de tarifa

publicidade

Como parte de uma mobilização nacional, motoristas de aplicativos protestaram nesta segunda-feira, em Porto Alegre, exigindo aumento das tarifas pagas por corrida. O grupo saiu em carreata pelas principais vias da cidade e entregou um documento com as principais reivindicações ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT4) às plataformas de aplicativos de transporte Uber e 99. Além de pedir por mais segurança, os manifestantes defendem que o valor cobrado por quilômetro rodado passe para R$ 2,00. O grupo também exige uma tarifa mínima de R$ 10,00 para corridas de até 3 quilômetros.

A paralisação das atividades resultou no aumento da tarifa dinâmica durante o dia. O Sindicato dos Motoristas de Transporte Individual por Aplicativo do Rio Grande do Sul (Simtrapli-RS) estima que 60% da categoria desligou o aplicativo durante o protesto, reduzindo o número de motoristas. O Simtrapli-RS destaca que os motoristas relatam carga horária de trabalho excessiva e insegurança. A presidente da entidade, Carina Trindade, explica critica as empresas responsáveis pelas plataformas de transporte e afirma que a mobilização da categoria ocorre em 18 estados.

“Hoje temos uma tarifa defasada, que chega a ser R$ 0,95 o quilômetro rodado ou R$ 1,00. Não tem como a gente continuar trabalhando dessa forma. E as corridas curtas, de até 3 a 4 quilômetros, a gente recebe R$ 5,88, o que é impraticável”, diz. Conforme Carina, os motoristas também ficam expostos a agressões físicas, verbais e psicológicas por parte dos passageiros. “Em todas as cidades do Brasil, plataformas praticam a mesma exploração do trabalhador. A gente está entregando documento reforçando o quanto é importante reajustar as tarifas e também a questão da segurança, com cadastro mais rigoroso do passageiro com foto e documento de identificação para as plataformas”, ressalta.

A entidade destaca que os motoristas de aplicativo vêm sofrendo com taxas abusivas que chegam a 60% do valor pago por corrida. Em nota, a 99 informa que "ouvindo e conversando com cerca de 2 mil motoristas todos os meses, a empresa adotou soluções permanentes para incrementar os ganhos no app. Foi a primeira plataforma a oferecer a Taxa Garantida, que assegura aos condutores a taxa máxima semanal de até 19,99%”. E destaca que foi pioneira em iniciativas com o Adicional Variável de Combustível, “um auxílio no ganho que aumenta sempre que o combustível sobe”.

Além disso, ressalta outros programas como: Kit Gás; Consórcios com taxas mais baixas para a compra de veículo; Vantagens no aluguel de carros; o 99Loc, que amplia o acesso à locação de veículos; DriverLAB, um centro de inovação criado pela 99 para fortalecer o cuidado com o motorista e a redução de seus custos operacionais". A Uber não se manifestou.