Movimento é tímido no primeiro dia da reabertura de três piscinas públicas em Porto Alegre

O sol brilhou forte na manhã desta quinta-feira em Porto Alegre, convidando a comunidade a conferir o primeiro dia do Projeto Verão nas piscinas públicas da Capital. Três dos cinco espaços foram reabertos pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) durante a manhã, nos centros comunitários da Vila Restinga (Cecores), no bairro Restinga, Primeiro de Maio (Ceprima), no Passo d'Areia, e Vila Floresta (Cecoflor), no Jardim Floresta. Porém, o movimento de pessoas ainda foi tímido nos locais.

"É a primeira vez em vinte anos que estamos reabrindo em dezembro", disse a secretária Débora Garcia, titular da Smelj, que realiza hoje uma última inspeção nos ambientes. Até então, a abertura era em janeiro. Ainda não há data para a reabertura das outras duas piscinas públicas da Capital, no Centro Esportivo da Vila Ingá (Cevi), no bairro Passo das Pedras, e no Centro da Comunidade Parque Madrepinho (Cecopam), na Cavalhada.

Prontas para reabrir na última terça-feira, assim como as demais, elas tiveram a ocorrência de águas turvas depois das chuvas do começo da semana. Além disto, foi descoberto ar na tubulação. A Prefeitura tem convênio com uma associação nacional, que disponibiliza um químico para fazer as inspeções nos locais uma vez por semana. Conforme a Smelj, outra das novidades para este veraneio é a presença de equipes de segurança noturna em todos os espaços. No Cevi, ela é 24 horas.

“Estamos trabalhando para que sejam reabertas em breve”, afirmou a secretária. No Ceprima, o professor Jarbas de Araújo, que atua no local há 20 anos, afirma que o ambiente está preparado para receber a população. “Foram feitas as manutenções adequadas nos motores e aferidos o pH e cloro da água. A intenção é dar acesso à população carente, que muitas vezes não consegue acessar clubes”, diz ele.

Todos os locais abrem das 8h30min às 18h30min, de terça a domingo, e também promovem aulas gratuitas de hidroginástica e iniciação à natação adulta e infantil. As inscrições para uso das piscinas estão abertas desde a última terça nos centros comunitários. Para acessá-las, é preciso levar identidade com RG e CPF (se menor, deverá ser acompanhado pelo responsável ou trazer autorização fornecida pela Smelj fornece, e assinada pelo responsável), comprovante de residência e foto 3x4.

Piscinas já reabertas

Ceprima - Rua São Nicolau esquina Camoati, bairro Passo da Areia.

Cecoflor - Rua Irene Capone Santiago, 290, bairro Jardim Floresta.

Cecores - Economista Nilo Wulff, s/n, bairro Restinga

Piscinas ainda não reabertas

Cecopam - Rua Arroio Grande, 50, bairro Cavalhada

Cevi - Rua Papa Pio XXII, 350, Vila Ingá, bairro Passo das Pedras